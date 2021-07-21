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شاهد.. كبرى القنوات الباكستانية الرسمية تبث لقاء "سبق" مع سفيرها بمنى

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شاهد.. كبرى القنوات الباكستانية الرسمية تبث لقاء "سبق" مع سفيرها بمنى شاهد.. كبرى القنوات الباكستانية الرسمية تبث لقاء "سبق" مع سفيرها بمنى
التغطية الإعلامية لصحيفة "سبق" تحظى بمتابعة صحف وقنوات عالمية

شاهد.. كبرى القنوات الباكستانية الرسمية تبث لقاء

بثّت قنوات باكستانية اليوم وقائع اللقاء الحصري الذي انفردت به "سبق" مع سفير جمهورية باكستان بلال أكبر، والذي قدّم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود الكبيرة لإقامة شعيرة الحج رغم جائحة كورونا، حيث عبّر عن الشكر للقيادة نيابةً عن والشعب الباكستاني الشقيق.

وتحظى المتابعة الإعلامية لـ"سبق" بمتابعة عالمية؛ نظرًا لتغطياتها الحصرية والاستباقية لتنقلات الحجاج خلال رحلة الحج الاستثنائية، ورصد الجهود التي قدّمتها المملكة عبر مختلف قطاعاتها العاملة في خدمة الحجاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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