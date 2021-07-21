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.. حاج كفيف: مستمتع بالحج.. وفرحتي لا توصف

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بالفيديو.. حاج كفيف: مستمتع بالحج.. وفرحتي لا توصف .. حاج كفيف: مستمتع بالحج.. وفرحتي لا توصف
يعاني من ضمور في المخ منذ الـ15 من العمر أثّر على حركته

بالفيديو.. حاج كفيف: مستمتع بالحج.. وفرحتي لا توصف

وصف الكفيف ماجد العويدان، الذي يعاني من ضمور في المخ منذ الـ15 من عمره، أثّر على حركته خلال حجته الأولى لهذا العام؛ بالممتعة، مشيرًا إلى أن فرحته لا توصف، سائلاً الله القبول والشفاء.

وعبّر، في تقرير لقناة ، عن شكره لجمعية المكفوفين الأهلية التي وفرت له مرافقًا يخدمه في كل احتياجاته اليومية، ويساعده في أداء نسكه والتنقل في المشاعر المقدسة.

يذكر أن جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض تواجدت بـ23 حاجًّا كفيفًا بمرافقيهم لأداء مناسكهم في هذا الحج الاستثنائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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