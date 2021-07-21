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الداخلية تكشف حقيقة ظهور شخص يحمل أسد فوق كتفه في السويس

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الداخلية تكشف حقيقة ظهور شخص يحمل أسد فوق كتفه في السويس الداخلية تكشف حقيقة ظهور شخص يحمل أسد فوق كتفه في السويس

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن خبر وصورة لأحد الأشخاص يحمل أسد على كتفه بالسويس.

قالت الداخلية في بيان لها :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً خبراً وصورة لشاب يحمل أسد على كتفه يتجول في شوارع العين السخنة،وبالفحص أمكن تحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه وتبين أنه (مصور فوتوغرافى – مقيم بالقاهرة) وبصحبته شخصين «مقيمان بالقاهرة» وبحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر «شبل» دون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل مبلغ مالى للصورة».

واضافت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبطهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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