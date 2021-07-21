تضارب الأنباء حول صفقة ميلان وبرشلونة

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كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات فى أوروبا، حقيقة مفاوضات برشلونة وميلان بشأن انتقال النجم البرازيلى، فيليبى كوتينيو، إلى الروسونيرى هذا الصيف. وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية بين الناديين، تقضى بانتقال كوتينيو إلى ميلان، مقابل انضمام أليسيو رومانيولى إلى البلوجرانا.

وعن ذلك، قال رومانو عبر حسابه على «فيسبوك»: «لا توجد محادثات جارية بين ميلان وبرشلونة بشأن كوتينيو حتى اليوم، لكن اللاعب لا يزال فى السوق». وبحسب شبكة «سكاى سبورتس إيطاليا»، فإن ميلان معجب كثيرًا بفيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، ويعتقد أنه سيستعيد مستواه فى سان سيرو، مع خوضه المباريات بشكل مستمر.

وأضافت الشبكة أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مدافع الفريق اللومباردى، اليسيو رومانيولى، وفى نفس الوقت لم يتمكن ميلان من تجديد عقده، الذى ينتهى الصيف المقبل، وبالتالى يمكن عقد صفقة تبادلية بين الطرفين. فى المقابل ذكرت تقارير صحفية عديدة، أن النادى الكتالونى يسعى للتخلص من راتب كوتينيو الضخم، خصوصا فى ظل معاناته من الإصابات التى تبعده كثيرا عن المباريات.