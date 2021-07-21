أخبار عاجلة

وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى -
علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث -
تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام -
أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية -
محمد هنيدي عن فيلم «فول الصين العظيم»: «مكلتش صراصير حقيقية» -
صندوق قطر السيادي يستحوذ على 4.69 في المئة من شركة «كوانتم سكيب» -
انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021 -
مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط -
السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تضارب الأنباء حول صفقة ميلان وبرشلونة

Print
تضارب الأنباء حول صفقة ميلان وبرشلونة تضارب الأنباء حول صفقة ميلان وبرشلونة

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات فى أوروبا، حقيقة مفاوضات برشلونة وميلان بشأن انتقال النجم البرازيلى، فيليبى كوتينيو، إلى الروسونيرى هذا الصيف. وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية، إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية بين الناديين، تقضى بانتقال كوتينيو إلى ميلان، مقابل انضمام أليسيو رومانيولى إلى البلوجرانا.

وعن ذلك، قال رومانو عبر حسابه على «فيسبوك»: «لا توجد محادثات جارية بين ميلان وبرشلونة بشأن كوتينيو حتى اليوم، لكن اللاعب لا يزال فى السوق». وبحسب «سكاى سبورتس إيطاليا»، فإن ميلان معجب كثيرًا بفيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، ويعتقد أنه سيستعيد مستواه فى سان سيرو، مع خوضه المباريات بشكل مستمر.

وأضافت الشبكة أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مدافع الفريق اللومباردى، اليسيو رومانيولى، وفى نفس الوقت لم يتمكن ميلان من تجديد عقده، الذى ينتهى الصيف المقبل، وبالتالى يمكن عقد صفقة تبادلية بين الطرفين. فى المقابل ذكرت تقارير صحفية عديدة، أن النادى الكتالونى يسعى للتخلص من راتب كوتينيو الضخم، خصوصا فى ظل معاناته من الإصابات التى تبعده كثيرا عن المباريات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه