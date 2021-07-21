«بيريز» يعطل صفقة انضمام «مبابى» لـ«ريال مدريد»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رغم فشل ريال مدريد فى التتويج بأى لقب فى الموسم الماضى، وحاجة الفريق لتعزيز صفوفه بصفقات قوية لمحو هذا الإخفاق فى الموسم الجديد، يبدو أن رئيس النادى الأبيض فلورنتينو بيريز يخطط لشىء آخر. ووفقا لما ذكرته شبكة راديو ماركا الإسبانية، أبلغ بيريز أعضاء مجلس إدارة النادى الملكى أنه لن يصرف أموالا لضم صفقات جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعنى ذلك أن رئيس ريال مدريد سيؤجل صفقة كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان التى كثر الحديث عنها فى الآونة الأخيرة. وأضاف راديو ماركا أن كيليان مبابى سيكون صفقة مثالية لريال مدريد فى صيف 2022، فى ظل التأكيد على أن اللاعب الفرنسى لا ينوى تمديد تعاقده مع بى إس جى، الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل. ولفت إلى أن النادى المدريدى سيكتفى بصفقة النمساوى دافيد آلابا الذى انضم مجانا بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الألمانى، إضافة إلى استعادة بعض المعارين مثل جاريث بيل، لوكا يوفيتش، مارتن أوديجارد ودانى سيبايوس. كشف تقرير صحفى فرنسى، عن آخر التطورات المتعلقة بملف تجديد عقد الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان.

فلورنتينو بيريز - صورة أرشيفية

وينتهى عقد مبابى فى حديقة الأمراء بنهاية الموسم المقبل، وسط ترقب من ريال مدريد للحصول على خدماته. وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، لا يزال مبابى متمسكًا بقراره بعدم تجديد عقده مع الباريسيين، على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل النادى الفرنسى لإقناعه بالتجديد بأى مقابل مادى.

ويتمسك باريس سان جيرمان بإستراتيجيته المتمثلة فى الإبقاء على مبابى فى صفوفه بأى ثمن، لكن لا المدير الرياضى، ليوناردو، ولا الرئيس ناصر الخليفى، الذى قرر المشاركة مباشرة فى عملية التفاوض، تمكنا من حل المشكلة.

ورغم التعزيزات التى عقدها باريس للفوز بالبطولات الكبرى، بالتوقيع مع سيرجيو راموس وجيانلويجى دوناروما وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمى، إلا أن مبابى يصر على موقفه بعدم التجديد. ويسابق باريس سان جيرمان الزمن من أجل التوصل لاتفاق رسمى مع مبابى، حيث تتبقى 5 أشهر فقط ويصبح اللاعب حرًا فى التفاوض حول مستقبله.