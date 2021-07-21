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صراع إنجليزى ثلاثى على نجم بايرن ميونخ

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صراع إنجليزى ثلاثى على نجم بايرن ميونخ صراع إنجليزى ثلاثى على نجم بايرن ميونخ

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يبقى مصير الفرنسى كينجسلى كومان غامضًا داخل نادى بايرن ميونخ، وذلك فى ظل عدم توصله لاتفاق مع بطل الدورى الألمانى بشأن تجديد عقده، الذى ينتهى فى صيف 2023.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن اهتمام كبار الدورى الإنجليزى بضم كومان، على رأسهم مانشستر سيتى، تشيلسى وليفربول. وبعد تعاقده مع الوكيل الشهير بينى زاهافى مؤخرًا، أصبحت المفاوضات أكثر صعوبة بين مسؤولى النادى البافارى والجناح الفرنسى بشأن تجديد التعاقد.

وأشارت تقارير صحفية إلى طلب صاحب الـ25 عامًا الحصول على راتب صاف (بدون ضرائب) يبلغ 12 مليون يورو، لكن البايرن عرض عليه راتبا إجماليا يبلغ 13 مليون يورو فقط. واشترط بايرن ميونخ الحصول على 90 مليون يورو نظير بيع كومان لأى من الراغبين فى ضمه، وهو ما يصعب تلبيته فى الوقت الراهن، نظرًا للأضرار الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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