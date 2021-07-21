أخبار عاجلة

وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى -
علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث -
تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام -
أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية -
محمد هنيدي عن فيلم «فول الصين العظيم»: «مكلتش صراصير حقيقية» -
صندوق قطر السيادي يستحوذ على 4.69 في المئة من شركة «كوانتم سكيب» -
انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021 -
مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط -
السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هل يُخلف مدرب دورتموند وعده بسبب سانشو؟

Print
هل يُخلف مدرب دورتموند وعده بسبب سانشو؟ هل يُخلف مدرب دورتموند وعده بسبب سانشو؟

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قطع الألمانى ماركو روزه، مدرب بوروسيا دورتموند، وعدًا على نفسه بعدم المساس بأى من لاعبى فريقه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ، لدى وصوله إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، لكنه قد يضطر للتراجع عنه مبكرًا قبل انطلاق الموسم. فقد أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية بأن روزه قد يضطر للتحرك نحو المهاجم الفرنسى ماركوس تورام، نجم مونشنجلادباخ، لتعويض رحيل الإنجليزى جادون سانشو صوب مانشستر يونايتد. وأضافت الصحيفة أن هذا سيضع روزه فى حرج بالغ، أمام جماهير وإدارة ناديه السابق.

وكان المدرب قد سُئل فى وقت سابق عما إذا كان ينوى الاستعانة بأحد لاعبى جلادباخ عند توليه قيادة دورتموند، فأجاب: «يمكننى استبعاد ذلك.. وعندما يقول ماركو روزه إنه لن يأخذ لاعبًا معه إلى دورتموند، فإنه سيلتزم بذلك».

ومن الممكن أن تتغير الأمور، فى حال فشل دورتموند فى التعاقد مع مهاجم آخر، حيث سيوجه بوصلته حينها إلى تورام، الذى قد يكلف انتقاله النادى حوالى 25 مليون يورو. يذكر أن صاحب الـ23 عامًا لعب 79 مباراة، تحت قيادة روزه فى مونشنجلادباخ، مسجلًا 25 هدفًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى

وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى

علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث

علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث

تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام

تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية