هل يُخلف مدرب دورتموند وعده بسبب سانشو؟

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قطع الألمانى ماركو روزه، مدرب بوروسيا دورتموند، وعدًا على نفسه بعدم المساس بأى من لاعبى فريقه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ، لدى وصوله إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، لكنه قد يضطر للتراجع عنه مبكرًا قبل انطلاق الموسم. فقد أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية بأن روزه قد يضطر للتحرك نحو المهاجم الفرنسى ماركوس تورام، نجم مونشنجلادباخ، لتعويض رحيل الإنجليزى جادون سانشو صوب مانشستر يونايتد. وأضافت الصحيفة أن هذا سيضع روزه فى حرج بالغ، أمام جماهير وإدارة ناديه السابق.

وكان المدرب قد سُئل فى وقت سابق عما إذا كان ينوى الاستعانة بأحد لاعبى جلادباخ عند توليه قيادة دورتموند، فأجاب: «يمكننى استبعاد ذلك.. وعندما يقول ماركو روزه إنه لن يأخذ لاعبًا معه إلى دورتموند، فإنه سيلتزم بذلك».

ومن الممكن أن تتغير الأمور، فى حال فشل دورتموند فى التعاقد مع مهاجم آخر، حيث سيوجه بوصلته حينها إلى تورام، الذى قد يكلف انتقاله النادى حوالى 25 مليون يورو. يذكر أن صاحب الـ23 عامًا لعب 79 مباراة، تحت قيادة روزه فى مونشنجلادباخ، مسجلًا 25 هدفًا.