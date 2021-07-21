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قرار جديد بشأن قضية تحكيم نيوكاسل ضد «الدورى الإنجليزى»

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قرار جديد بشأن قضية تحكيم نيوكاسل ضد «الدورى الإنجليزى» قرار جديد بشأن قضية تحكيم نيوكاسل ضد «الدورى الإنجليزى»

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قال الدورى الإنجليزى الممتاز إن إجراءات التحكيم في قضية نيوكاسل يونايتد ضد الدورى الممتاز بعد المحاولة الفاشلة للاستحواذ على النادى العام الماضى، تأجلت حتى بداية 2022 بسبب «قضايا متعلقة بالكشف عن دليل».

وانهارت صفقة مقترحة للاستحواذ على نيوكاسل من قبل كونسورتيوم مدعوم من الصندوق السيادى السعودى مقابل نحو 305 ملايين جنيه إسترلينى (417.06 مليون دولار) العام الماضى بعد رفض المجموعة عرض رابطة الدورى الممتاز باللجوء إلى تحكيم مستقل لتحديد من يملك النادى.

وفى العام الماضى، قالت المجموعة، التي ضمت صندوق الاستثمارات العامة السعودى وبى.سى.بى كابيتال بارتنرز وروبن براذرز، إنها ستنسحب من الصفقة التي تأجلت بسبب تقييم ملاك ومديرى أندية الدورى الممتاز.

وبدأ مايك آشلى مالك نيوكاسل يونايتد إجراءات قانونية ضد الدورى الإنجليزى الممتاز في وقت سابق من العام الحالى، متهمًا رابطة الدورى بالتصرف بشكل غير لائق من أجل رفض عرض الاستحواذ.

وقال النادى: «حضرت الأطراف جلسة الاستماع في القضية بين نيوكاسل يونايتد والدورى الممتاز. للأسف تأجلت الجلسة الرئيسية للتحكيم حتى بداية 2022 بسبب مشاكل في الكشف عن دليل».

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذى للدورى الممتاز حينها، إن الصفقة انهارت بعد رفض الكونسورتيوم قبول عرض الدورى الممتاز للتحكيم المستقل لتحديد ملكية النادى.

المصرى اليوم

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