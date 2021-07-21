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وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة تهنئة إلى جماهير القلعة البيضاء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هاجم اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وقال مرتضى منصور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«كل سنه وشعب مصر العظيم والشعوب العربية والاسلامية بخير وفي مقدمتهم جميعا اهلي واحبائي جمهور نادي الزمالك الذي اخجلني بوقفته المحترمة المستمرة لدعم الكيان العظيم نادي الزمالك ومجلس إدارته الذي يمثل هذا الجمهور الوفي وجمعيته العمومية التي لم أر لها مثيل في الوفاء والاخلاص والثبات على الموقف رغم الظروف الصعبة الغير مسبوقة التي يمر بها نادي عظيم للأسف محتل من بعض الفاشلين الذين تفرغوا للشو الاعلامي وبرقيات التهنئة ثم سحبها واستفزاز الجماهير وأعضاء النادي».

وأضاف :«لقد مرمطوا بكرامة النادي الأرض الذي دخل خزائنه بعد أن قدمت أرجل هذه اللجان النحس نادينا أكثر من 300 مليون جنيه، وللأسف أضاعوها بل ساروا على نهج ممدوح عباس، الذي خرب النادي ودمره رياضيًا وإنشائيا على مدار 9 سنوات سوداء عندما اقترضوا مثله 70 مليون جنية وفضحوا النادي بفتح باب التبرعات ليصبح نادينا العريق محل سخرية وتريقة من بعض المرضي النفسيين».

وتابع :«وفي الوقت الذي حصد النادي المنافس 5 بطولات منذ طرد مجلسنا الشرعي المنتخب منهم المحلي ومنهم القاري، هذه اللجان المحتلة للنادي بلا شرعية لم تشتري فردة حذاء كوتشي وليس التعاقد مع لاعب سوبر بحجم لاعبي الفريق حاليا ولم تشتري كرسي واحد للاعضاء بل دمرت كل ما بنيناه في 6 سنوات..ان شاء الله الفرج قريب جدًا»..