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بث مباشر.. مباراة جالاتا سراي وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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بث مباشر.. مباراة جالاتا سراي وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا بث مباشر.. مباراة جالاتا سراي وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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يبحثت الكثيرون من متابعي مباريات دوي أبطال أوروبا ومتابعي اللاعب مصطفى محمد عن موعد مباراة جالاتا سراي وآيندهوفن اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي جالاتا سراي مع آيندهوفن مساء اليوم في اطار الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي فريق جالاتا سراي مع آيندهوفن، غدًا الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

وتُذاع مباراة جالاتا سراي وآيندهوفن، غدًا الأربعاء، على قناة (أون تايم سبورت)، بعد أن حصلت على حق نقل هذه المباراة.

التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ فريق جالاتا سراي تحت قيادة فاتح تريم، مباراته أمام آيندهوفن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: موسيليرا.

خط الدفاع: ألباسلان أوزتورك– عمر بايرام– إيمري تاسديمير– كريستيان لوينداما.

خط الوسط: أردا توران- فيجولي- باباكان- ماركاو.

خط الهجوم: ريان بابل- مصطفى محمد.

المصرى اليوم

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