العيد فرحة.. نجوم الفن يهربون من «البلاتوهات» إلى الشواطئ والحفلات (صور)

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يحرص نجوم الفن على قضاء إجازتهم الصيفية فى الساحل الشمالى أو مدن البحر الأحمر، رغبة منهم فى الحصول على الراحة والاستجمام، وقضاء معظم الأوقات مع أسرهم وزملائهم، وبعضهم اتجه لإحياء الحفلات ومشاركة جمهورهم تلك اللحظات عن طريق نشر صورهم من على شواطئ الساحل، وحملت الإجازات الصيفية خلال فترة العيد شعار «الهروب من البلاتوهات إلى الشواطئ» فالفنان حكيم يقضى صيفه بين الإجازة السريعة وإحياء الحفلات الغنائية، حيث أبهر جمهوره مؤخرا بحفل افتتح به موسم حفلات الصيف 2021، فى الساحل الشمالى بأحد الشواطئ الخاصة، وقدم حكيم على مدار ساعتين عددا كبيرا من أغنياته وسط تفاعل الحضور من جميع الأعمار مع نجم الغناء الشعبى.

نجوم الفن

وقدم حكيم خلال الحفل عددا من أشهر أغانيه التى أشعل بها المسرح منها «نار» و«جانى» و«آه ياقلبى»، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورقص وصفق معه.

وبين القاهرة ودبى يتنقل الفنان عمرو دياب، بعدما صور كليبين تصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، هما «اتقل» و«الدنيا بترقص» ضمن الحملات الإعلانية لإحدى شركات المياه الغازية والمحمول، وحقق الكليبان نجاحا كبيرا حيث اعتمد خلالهما الهضبة على الأجواء الراقصة والإيقاعات العصرية إلى جانب تصويرهما على الشاطئ وسط أجواء مبهجة.

نجوم الفن

وخطفت الفنانة «روبى» أنظار الجميع بإطلالتها من حفلها الغنائى بالساحل الشمالى بعد إثارة جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قبل ساعات من الحفل، بسبب أنها شددت على وجود شروط يجب أن يلتزم بها جميع الحاضرين.

وارتدت الفنانة فستانا أبيض اللون، وخلال الحفل قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها مثل «قلبى بلاستيك»، وهى آخر أغانيها المنفردة، والتى أطلقتها منذ أشهر، كما غنت أغنيتها التى تسبقها مُباشرة وهى «حتة تانية».

نجوم الفن

ثم استكملت الحفل بأغان لها طرحتها منذ سنوات من بينها: «ليه بيدارى كده، إنت عارف ليه، يا رموش».

كما ظهرت المطربة رنا سماحة فى إطلالة مبهجة من حمام السباحة تحت أشعة الشمس ودعت جمهورها للاستجمام خلال إجازة العيد ونسيان همومهم.

ويستعد المغنى ويجز لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة 30 يوليو الجارى فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم ويجز فى الحفل باقة من أشهر أغنيه، مثل: «دورك جى، بورش، أسياد الصوت، مش فير، على بابا، سكرته»، وذلك بعد تعاونه مؤخرًا مع أحمد مالك والمخرج عمرو سلامة فى مشروع يحمل اسم «بيبمو».

نجوم الفن

من ناحية أخرى، أحيا المطرب الشعبى عبدالباسط حمودة، حفلًا غنائيًا فى الساحل الشمالى، ليكون أول حفل للمطرب فى هذا الصيف، وغنى عبدالباسط العديد من الأغانى التى يشتهر بها ومنها «الجو هادى»، «سلفنى ضحكتك»، «متصحوش المواجع»، «اسمحوا لى»، «كلك عاجبنى».

أما الفنانة رانيا يوسف التى دائما ما تثير جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بارتدائها ملابس جريئة، وتتعرض إلى كثير من الانتقادات من قبل متابعيها، تواصل قضاء إجازاتها الصيفية خلال عيد الأضحى وظهرت مؤخرا بفستان صيفى طويل باللون الأسود، مطعم بالورود الصفراء، ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، وأخرى جانبية كاشفة عن أحد ساقيها، مع ارتدائها قبعة سوداء.

نجوم الفن

وتنتظر رانيا عرض مسلسها «الحرامى 2» الذى يشاركها بطولته بيومى فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمى، أحمد فتحى وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزى صالح ومحمد بركات، إخراج أحمد الجندى.

كما تقضى الفنانة رانيا محمود ياسين إجازتها الصيفية برفقة زوجها الفنان محمد رياض فى الساحل الشمالى، وذلك بعد نجاحهما فى الموسم الرمضانى الماضى، إذ قدمت رانيا مسلسل «الطاووس»، وحازت على إشادات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين، وكذلك زوجها محمد رياض شارك فى مسلسل «النمر» للفنان محمد عادل إمام.

نجوم الفن

ويتواجد الفنان محمد رجب حاليًا فى الساحل الشمالى لقضاء فترة استجمام قبل انطلاق تصوير مسلسله الجديد مع المؤلف أحمد عبدالفتاح، وذلك بعد نجاحهما سويًا فى مسلسلى «الأخ الكبير» و«ضربة معلم».

وحرصت الفنانة ميرهان حسين، على مشاركة جمهورها صورا جديدة لها من داخل أحد الشواطئ، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت ميرهان فى الصور بإطلالة جريئة مرتدية مايوه باللون الأحمر الداكن، مع كاش مايوه بالألوان المتعددة، رافعة شعرها إلى أعلى، دون وضع أى مكياج على وجهها.

نجوم الفن

وتنتظر ميرهان خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد «ريتسا» بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، عائشة بن أحمد، يوسف عثمان، وهو من إخراج أحمد يسرى.

وسافر الفنان محمد رمضان إلى الإمارات، حيث يقضى إجازته هناك بعدما حصل على الإقامة الذهبية.

وأحيا «رمضان»، حفلا غنائيا فى أحد فنادق دبى مؤخرا، وشهد الحفل، ارتداء محمد رمضان أكثر من «ستايل» مختلف خلال حفله الغنائى، واعتماده على تقليد لاعبى المصارعة فى دخوله للحفل وبين الفقرات الغنائية، وذلك للظهور أمام الحضور.

وسافر الفنان الشاب حسن أبوالروس إلى المكسيك من أجل قضاء شهر العسل مع زوجته غادة والى مصممة الجرافيك، حيث احتفلا سويًا بزواجهما مؤخرًا، واعتاد حسن أبوالروس، على نشر العديد من الصور من رحلته إلى المكسيك، حيث تعد واجهة سياحية غير مألوفة لعدد كبير من الفنانين.

نجوم الفن

كما عادت الفنانة الشابة مايان السيد من مدينة زنجبار فى تنزانيا، حيث نشرت فيديو خلال وصولها إلى المدينة لقضاء عطلة صيفية، لتقضى إجازة العيد مع أسرتها.

ويواصل الفنان كريم فهمى قضاء إجازته الصيفية فى المالديف، إذ نشر صورا له عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «شكرًا لك مالديف على التعامل مع كل شىء فى هذه الرحلة الرائعة، نحن نقدر حقًا الجهد المبذول فى كل التفاصيل».