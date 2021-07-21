أخبار عاجلة

وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى -
علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث -
تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام -
أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية -
محمد هنيدي عن فيلم «فول الصين العظيم»: «مكلتش صراصير حقيقية» -
صندوق قطر السيادي يستحوذ على 4.69 في المئة من شركة «كوانتم سكيب» -
انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021 -
مهاجم الأهلي يقترب من «التاي سبور» بعد موافقة لجنة التخطيط -
السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

Print
الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق
مع تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.. وتحقيق التباعد الجسدي

الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث، اليوم أول أيام التشريق، "يوم القَر"، في ظلّ تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الحجيج؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وقد تم نقل الحجيج، إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمار بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة ضيوف الرحمن، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة و تنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1442هـ.

ويُعد 11 ذي الحجة، اليوم الذي يلي يوم النحر، ثاني أعظم الأيام عند الله، وسُمي بـ"القَرّ" لأن الناس يقرّونَ ويستقرون في مشعر منى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

ومن الأعمال المُستحبة فيه، "الاستغفار والدعاء"، و"التكبير المطلق والمقيِّد بعد أدبار الصلوات المكتوبة"، والإكثار من قول "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، وهو من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية

رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري

"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة

"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة