أخبار عاجلة

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010» -
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة -
برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا (فيديو) -
علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون -
رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية -
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري -
تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل -
الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري -
الزمالك يستضيف بطولة التايكوندو للناشئين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بالمجان.. مجازر قنا تستقبل الأضاحي لليوم الثاني

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استمرار استقبال مجازر قنا الحكومية المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

استمرار الذبح بالمجازر بقنا

وأضاف «الداودى» أن مديرية الطب البيطري تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر بالتباعد والنظافة قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين حتى الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي الخاصة بهم، مشيرا إلى تواجد أطباء بيطريين للكشف الظاهري على الأضحية قبل عملية الذبح، للتأكد من سلامتها صحيا، وخلوها من العيوب والأمراض.

وأشار إلى رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى منع الإجازات بجميع الإدارات البيطرية والمجازر، وتشكيل غرف علميات بالإدارات المختلفة متصلة بالغرفة المركزية بالمديرية، لاستقبال كافة الشكاوى وسرعة العمل على حلها، وتقديم الدعم للمجازر في حال الزحام .

استمرار الذبح بالمجازر بقنا

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا انه تم تخصيص عدد 16 مجزر حكومي على مستوى المحافظة، وتم ذبح 354 أضحية حتى صباح الاربعاء، ولا تزال المجازر مفتوحة أمام المواطنين بانتهاء آخر ذبيحة، موجها بضرورة تنظيم دخول الأضاحي، والالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية

استمرار الذبح بالمجازر بقنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى

وزير السياحة و الأثار يبحث مستجدات نقل مركب خوفو الأولى

علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث

علي جمعة: الاجتهاد الجماعي يشمل 3 معايير.. وعلينا إدراك علم الأشخاص والأحداث

تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام

تحت شعار «الفن.. ذاكرة الأمة» : وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية