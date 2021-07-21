السفير السعودي في إندونيسيا: جدولة عودة مواطنينا من الاثنين المقبل

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قال لـ"سبق": 8 مواطنين أصيبوا بـ"كورونا".. وسيُنقلون بالإخلاء الطبي

كشف سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام عابد الثقفي، أنه يوجد حالياً عدد من المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين، تتابع السفارة أحوالهم.

وقال "الثقفي" لـ"سبق": هناك ما بين ستة إلى ثمانية مواطنين مصابين بـ"كورونا" والسفارة تتابع أوضاعهم مع المستشفيات التي يعالجون بها، ومنهم من سيتم نقله بطائرات إخلاء طبي تمت الموافقة عليها.

وأضاف: بناءً على قرار وزارة الداخلية؛ فإن السفارة تهيب بجميع المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق المزدحمة والموبوءة.

وأردف: يتم الترتيب لعودتهم الى المملكة، حيث تمت جدولة رحلتين يوم 26 يوليو، والأول من أغسطس المقبل.

وتابع: إذا لزم الامر، سيتم طلب رحلات إضافية وهاتف الطوارئ 0062855300300 وهو يستقبل الاتصالات على مدار.

ودعا جميع المواطنين الموجودين في إندونيسيا إلى التواصل مع السفارة في حال الحاجة إلى أي مساعدة يمكن تقديمها.