الرئيس التونسي يأمر الجيش بإدارة أزمة كورونا: «الأمر لا يتعلق بحسابات سياسية»

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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، أوامره للجيش بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك وسط تخبط حكومي في التعامل مع الأزمة.

وقال سعيد، خلال قيامه بجولة تفقدية إلى مركز التلقيح في تونس العاصمة: «إدارة العملية تم وضعها تحت الإدارة العامة للصحة العسكرية بما في ذلك المعدات، وسيوضع نظام قانوني لهذه المعدات التي أتت من كل البلدان».

وتابع: «لم أطلب من الدول ذلك، وحتى يكون الوضع واضحًا، قالوا: نمكن رئيس الجمهورية، والأمر لا يتعلق برئيس الجمهورية ولا يتعلق بحسابات سياسية».

وأضاف الرئيس التونسي: «تم تنظيم جسور جوية وبرية وبحرية بالنسبة للمعدات وما زالت إلى اليوم مستمرة ويتم وضعها تحت إشراف المؤسسة العسكرية».

كان رئيس الوزراء هشام المشيشي أقال وزير الصحة، الثلاثاء، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء في مكافحة التفشي السريع للإصابات والوفيات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.

ووصلت النتائج الإيجابية لحالات كورونا في تونس إلى نسبة 30% من إجمالي الفحوص اليومية.