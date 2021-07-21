وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كنيسة الأنبا أنطونيوس (صور)

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بالمحافظ، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على كنيسة الأنبا انطونيوس بالزقازيق، لمتابعة تطعيم الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، وكذلك تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، كما قام بتهنئة الفرق الطبية بحلول عيد الأضحى المبارك مقدماً لهم الشكر والتقدير على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأكد «مسعود» أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها من ثان أيام عيد الأضحى المبارك، من الساعة ٩ص وحتي ٩م، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.