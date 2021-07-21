تردد قناة بين سبورت الجديد الناقلة لـ أولمبياد طوكيو 2021 على النايل سات

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يبحث الكثير من محبي ومتابعي الفريق الأولمبي المصري عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات، حيث تنقل قناة بين سبورت على التردد المجاني الجديد عبر نايل سات، مباراة مصر واسبانيا الخميس في افتتاح مباريات أولمبياد طوكيو.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

ويستقبل تردد بين سبورت beIN sport HD المجانية على تردد ذو إشارة قوية «جودة عالية» على نايل سات وسهيل سات، وعبر الرسيفر العادي SD وفائق الجودة، حتى يتيح فرصة لنسب مشاهدة أكبر لبرامج القناة.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021؟ - صورة أرشيفية

معلق مباراة مصر واسبانيا على Bein sport المجانية

ومن المنتظر أن يتولى المعلق التونسي رؤوف خليف التعليق على أحداث مباراة مصر واسبانيا التي تنطلق في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية صباح الخميس 22 يوليو 2021 على ملعب سابورو دومي صمن الجولة الأولى.

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو 2020

تردد قناة بين سبورت المجانية sd

ويبث تردد قناة Bein sport المفتوحة على الترددات التالية:

beiN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 11054 H 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا اليوم

وتتصدر قناة بين سبورت المفتوحة Sd وhd قائمة القنوات المجانية الناقلة للمباراة على النايل سات، حيث جاء الإعلان الرسمي من قبل شبكة bein بمثابة عيدية لكل المصريين.

وتنطلق مباراة مصر واسبانيا في التاسعة والنصف، ويأتي بعدها مواجهة السعودية وكوت ديفوار في العاشرة والنصف.

تردد القناة الناقلة لمباريات اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت بإذاعة فعاليات الأولمبياد عبر شاشة قنواتها المتعددة، في إطار تقديم أفضل عرض ممكن للمتابع العربي.

هذا وقد أعلنت شبكة بين سبورت إذاعة مباراة منتخب مصر الاولمبي ومنتخب إسبانيا عبر قناتها المفتوحة ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، وقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا.

موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2021

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في طوكيو العاصمة اليابانية، ويلعب المنتخب الاولمبي المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا.

المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو

يلعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الاولى بمواجهة اسبانيا يوم الخميس 22 يوليو في الساعة 9 ونصف صباحا، ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

قائمة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدا لرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7



beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021



التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

موعد مباراة مصر إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً.

موعد مباراة مصر الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021 الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً.

موعد مباراة مصر أستراليا في أولمبياد طوكيو 2021 الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً.

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