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أحمد العوضي يكشف تعليمات الأطباء بعد خروج ياسمين عبدالعزيز من الرعاية

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أحمد العوضي يكشف تعليمات الأطباء بعد خروج ياسمين عبدالعزيز من الرعاية أحمد العوضي يكشف تعليمات الأطباء بعد خروج ياسمين عبدالعزيز من الرعاية

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كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب «العوضي» عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، منذ قليل: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة».

وأضاف: «لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزياره تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث إن الحاله تحت الرعايه الطبيه الشديده حتي استقرار الحالة».

وتابع: «اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم ليها ..... ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة»

المصرى اليوم

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