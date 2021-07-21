«خرجت من العناية المركزة».. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خروجها من العناية المركزة،وذلك بعد تحسن حالتها الصحية، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك».

قائلا: «الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل إلى بيحبوها بس مفيش زيارت».

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تعرضت لمضاعفات صحية بعد إجراء عملية جراحية يوم السبت الماضي، ودخلت في غيبوبة استمرت لمدة يومين، استفاقت منها قبل ساعات، وجاء توضيح شقيقها وائل لتأكيد المعلومات حول بداية شعورها بالتحسن وتجاوز أزمتها بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.