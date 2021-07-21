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من وسط المبتهلين لله.. عسكري يحذر من تسلل كورونا

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من وسط المبتهلين لله.. عسكري يحذر من تسلل كورونا من وسط المبتهلين لله.. عسكري يحذر من تسلل كورونا
عكس حرص رجال الأمن على تنفيذ الاحترازات الصحية

من وسط المبتهلين لله.. عسكري يحذر من تسلل كورونا

رصد المصور عامر الحسين وقوف رجل من قوات الطوارئ الخاصة بأمن الدولة، وسط الأيادي المرفوعة المبتهلة للدعاء بعد رمي الجمرات اليوم، وهو يُوجّه الحجاج بـ"الميكروفون" بعدم الوقوف بالطريق والحثّ على التباعد تفاديًا لتفشي ، مجسدًا دوره وحرصه على أمن الحجاج الصحي.

حيث قال: يا حاج، لا تقف بالطريق، الله يتقبل منّا ومنك صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير، انتشار فيروس كورونا.. التباعد جزاكم الله خيرًا، يمنع الوقوف بالطريق، الله يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، يمنع الوقوف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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