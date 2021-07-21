أخبار عاجلة

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010» -
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة -
برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا (فيديو) -
علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون -
رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية -
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري -
تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل -
الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري -
الزمالك يستضيف بطولة التايكوندو للناشئين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ماسبيرو بمناسبة ذكرى البث الأول للتليفزيون

Print
رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ماسبيرو بمناسبة ذكرى البث الأول للتليفزيون رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ماسبيرو بمناسبة ذكرى البث الأول للتليفزيون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية التهنئة للزملاء الإعلاميين ولجميع العاملين بمبنى ماسبيرو بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى في في 21 يوليو عام 1960.
واشار الليثي بان التليفزيون المصري صاحب مسيرة مشرفة طوال واحد وستين عامًا استطاع خلالها التلفزيون المصرى، هذا الصرح الاعلامى الكبير صنع إعلام توعوي تنويري تميز بالمصداقية والحرفية في العمل وذلك كنتيجة لتضافر الجهود المبذولة من جميع أفراد العمل الاعلامى بماسبيرو لتوصيل رسالته الهادفة التثقيفية للمجتمع بشتى شرائحه.

ووجه رئيس اتحاد الاذاعات الاسلامية تحية شكر وتقدير ودعاء لجميع قدامى العاملين الراحلين الكبار الذين أثروا بأعمالهم وبصماتهم المتميزة اجمل الأعمال في ماسبيرو منذ نشأته، ولكل الزملاء الإعلاميين ولجميع الأفراد العاملين بماسبيرو ولكل من ساهم في تطوير واستمرار ونجاح هذا الصرح الاعلامى الكبير .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010»

«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010»

علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون

علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون