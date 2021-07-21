رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ماسبيرو بمناسبة ذكرى البث الأول للتليفزيون

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية التهنئة للزملاء الإعلاميين ولجميع العاملين بمبنى ماسبيرو بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى في مصر في 21 يوليو عام 1960.

واشار الليثي بان التليفزيون المصري صاحب مسيرة مشرفة طوال واحد وستين عامًا استطاع خلالها التلفزيون المصرى، هذا الصرح الاعلامى الكبير صنع إعلام توعوي تنويري تميز بالمصداقية والحرفية في العمل وذلك كنتيجة لتضافر الجهود المبذولة من جميع أفراد العمل الاعلامى بماسبيرو لتوصيل رسالته الهادفة التثقيفية للمجتمع بشتى شرائحه.

ووجه رئيس اتحاد الاذاعات الاسلامية تحية شكر وتقدير ودعاء لجميع قدامى العاملين الراحلين الكبار الذين أثروا بأعمالهم وبصماتهم المتميزة اجمل الأعمال في ماسبيرو منذ نشأته، ولكل الزملاء الإعلاميين ولجميع الأفراد العاملين بماسبيرو ولكل من ساهم في تطوير واستمرار ونجاح هذا الصرح الاعلامى الكبير .