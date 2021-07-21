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انتظام تقديم الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بمستشفى التأمين الصحى

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انتظام تقديم الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بمستشفى التأمين الصحى انتظام تقديم الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بمستشفى التأمين الصحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على متابعة انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمسشفى التأمين الصحي، ضمن الخطة المحكمة التي ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة من خلال المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي والبروتوكولات العلاجية وتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل

وفي هذا السياق قام مدير عام فرع التأمين الصحي الدكتور محمد يحيى بزيارة تفقدية«ثاني أيام عيد الأضحى»، والتي تضمنت متابعة سير العمل بأقسام وإدارات مستشفى التأمين، وذلك بحضور الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى ،الدكتورة رضا محمود مدير الشؤون الطبية، ومسؤولى الشؤون الإدارية والمتابعة والرقابة والتمريض

وشملت الزيارة تفقد وحدة الغسيل الكلوى وتقديم التهنئة للمرضى المتواجدين بالوحدة لتلقى العلاج، علاوة على تفقد المطبخ والأشعة والمعامل، وكذلك متابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الأوكسجين على مدار الساعة، ،وكذلك توافر الأسطوانات التي تعمل على ضخ الاوكسجين عن طريق الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أولا بأول، ومن عدم وجود أي أعطال وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية

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