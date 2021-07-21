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مصرع طفلين غرقًا داخل ترعة في قنا

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مصرع طفلين غرقًا داخل ترعة في قنا مصرع طفلين غرقًا داخل ترعة في قنا

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لقي طفلان مصرعهما الأربعاء غرقًا داخل ترعة قرية الغوصة التابعة لمجلس قروي أولاد عمرو، التابعة لمركز قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد يوسف عبدالمقصود، مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بوجود حالتي غرق لطفلين داخل ترعة الغوصة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز قنا وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتم انتشال جثتي كلا من جمال مصطفى جمال، 7 أعوام، ومي محمد عبدالكريم، 5 أعوام، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى قنا العام وتحررمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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