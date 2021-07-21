أخبار عاجلة

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار -
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010» -
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة -
برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا (فيديو) -
علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون -
رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية -
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري -
تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل -
الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري -
الزمالك يستضيف بطولة التايكوندو للناشئين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الداخلية": منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها

Print
"الداخلية": منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها "الداخلية": منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها
أهابت بالسعوديين  الموجودين هناك توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي:
منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار

رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية

رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري

"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة

"ابن شخص" متحدثاً رسمياً لإمارة الباحة