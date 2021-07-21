هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تطلق "أكاديمية سدايا"

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لدعم الكفاءات الوطنية في القطاعيْن الحكومي والخاص

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إطلاق "أكاديمية سدايا" إحدى المبادرات التي تستهدف دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص عن طريق قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية الرائدة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والكفاءات المناسبة لسوق العمل.

وتهدف الأكاديمية إلى بناء وتأهيل وتمكين القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والأساسيات الممكّنة لها، وإعداد وتنفيذ برامج ومبادرات تطوير المهارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والجامعات داخل وخارج المملكة في مجال التدريب وتطوير البرامج والمبادرات المتخصصة في بناء القدرات الوطنية وتلبية الاحتياجات من المهارات في المجالات المستهدفة وتمكين الجهات والشركاء لتعزيز وتكامل تلك المبادرات والبرامج.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أهمية تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال: يعد ذلك عنصرًا أساسيًّا لدعم وسدّ احتياجات هذا القطاع الحيوي والمهم؛ مما سيساهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ إن 70% من المؤسسات ستستخدم البنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024م.

وأضاف: الأكاديمية ستكون داعمة وممكّنة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما ستعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها.

وأردف: الاستثمار الأمثل للبيانات والذكاء الاصطناعي يكمن في الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية التي ستسهم في المستقبل بإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصاد المعرفة.

وأشاد بالدعم غير المحدود الذي تحظى به سدايا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي حققت نتائج ملموسة عززت من مسيرة التنمية في وطننا الغالي.

وعلى هامش إطلاق الأكاديمية أعلنت "سدايا" عن فتح باب التسجيل في معسكر علوم البيانات عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية، الذي يستهدف تأهيل متخصصين في مجالي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وسيقام معسكر إحدى مبادراتها الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة؛ حيث يدخل المشاركون في المعسكر إلى برنامج مكثف في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم بصفتهم علماء بيانات المستقبل؛ حيث تنطلق 3 معسكرات؛ أولها في شهر أغسطس القادم، ويستمر كل معسكر 3 أشهر ويضم 320 عالماً وعالمة.

وسيتمكن المتدربون من إكمال مشاريع تطبيقية مكثفة ومشاريع تخرج في شركات ناشئة، الذي سيمكّنهم عقب التخرج من تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجياً، إضافة إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.

وتعدّ تجربة المعسكر شاملة للتعلم المبني على مشاريع ومهمّات وتحدّيات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين.

يُذكر أن الأكاديمية ستوفر العديد من البرامج المميزة؛ أبرزها: برامج نشر الوعي العام، ونشر المعرفة بمختلف مستوياتها، إضافة إلى برامج بناء المختصين الخبراء في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي المختلفة، التي يمكن التسجيل فيها عن طريق الموقع الإلكتروني.