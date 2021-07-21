«البيئة»: تحرك عاجل للسيطرة على التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد (تفاصيل) 

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة لإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء في إجراءات المكافحة.

كذلك قامت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.