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تحرير 38 محضراً لمخالفات بمحلات الجزارة و35 للمخابز البلدية ببني سويف (صور)

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير «أعده المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين» بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 21محضر لمحلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازرالحكومية،و8 محاضرلعدم الإعلان عن اللحوم، و9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لعاملين بمحلات الجزارة وأماكن تداول وبيع اللحوم، فيما تم تحرير 35 محضراً لمخالفات متنوعة تم رصدها بعدد من المخابز البلدية والتي شملت :إنتاج خبر ناقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الإعلان عن المواعيد، وتدني مستوى النظافة وأدوات العجين وتصرف في الحصة وتجميع دقيق.

وفيما يتعلق بالحالة التموينية خلال أيام العيد فقد تضمن التقرير الإشارة إلى قيام غرفة العمليات بالمديرية وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، لمتابعة الوضع،حيث تبين انتظام العمل بكافة المخابز البلدية بكامل طاقتها على النحو المطلوب «باستثناء» المخابز التي تقرر منحها أجارة، بجانب توافر أرصدة الدقيق والأقماح بالمطاحن التموينية وكذا أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز، وانتظام العمل بمحطات التعبئة البوتاجاز وجاري الشحن للمستودعات، فيما تم بلغت نسبة صرف المقررات التموينية 80%، فضلاً عن تلقى المديرية أية شكاوى خاصة بالسلع أو المواد البترولية.

المصرى اليوم

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