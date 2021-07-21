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أحمد عبده يستعد لتصوير فيلم «مش بالورقة والقلم»

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أحمد عبده يستعد لتصوير فيلم «مش بالورقة والقلم» أحمد عبده يستعد لتصوير فيلم «مش بالورقة والقلم»

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يستعد حاليآ المخرج «أحمد عبده» لتكوين فريق عمل فيلمه الجديد «مش بالورقة والقلم» تأليف «ناجي عبدالله» وإنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «محمد الباسوسي».

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات مرضالسرطان، كما يلقي الضوء على العامل النفسي للمجتمع في محاربة مرض السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في محاربة المرض.

ويتضمن العمل أغنية تحمل نفس عنوان الفيلم، من غناء وألحان يحيى نديم، وكلمات الشاعر الغنائي أحمد حسين، ترصد عددا من اللقطات الوثائقية حول مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح وترصد حالة محاربات مرض السرطان واهتمام الدولة المصرية بالنظام الصحي الحديث.

و قد قرر مخرج الفيلم اهداء الأغنية إلى مبادرة رئيس الجمهورية تقديرآ للدور الهام الذي تقوم به تلك المبادره لحماية المرأة المصرية، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير الفيلم خلال الأسابيع القادمة.

المصرى اليوم

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