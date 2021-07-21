سارة الطباخ بعد إلغاء حفل محمد الشرنوبي اليوم: «مفيش حد فوق القانون»

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وجهت المنتجة سارة الطباخ رسالة شكر للنقيب هاني شاكر وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، لتطبيق قرار النقابة بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد المتفق عليه بينهم، وإلغاء حفلة اليوم الخاصه به.

وقالت سارة الطباخ عبر «فيسبوك»وكتبت :«كل الشكر والتقدير للنقيب امير الغناء العربي الاستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون والغاء طلب أي اصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاصة بمحمد الشرنوبي».

واضافت:«و التي لم يصرح لها من الاساس طبقا لقرار النقابه الصادر ٣٠/٣ بالزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة ايرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد ساري حتي الان والعقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١».

وتابعت :«كل الشكر والتقدير لاعضاء المجلس المحترمين لحرصهم، على تطبيق القانون، وننوه ان من ينتهك حقوق شركة ايرث برودكشن أو يخالف».

واختتمت :«قرارات النقابه أو احكام القانون سيكون الرد بالقانون ولن يردعنا احد عن اخد حقوقنا كامله، مافيش حد فوق القانون.... احنا دولة قانون هاني شاكر».

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي المنتجة سارة الطباخ، حذر الشركات الإنتاجية والإعلامية والإعلانية والتطبيقات الرقمية وشركات الاتصالات من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي بشكل منفرد، مضيفا أن العقد المبرم بينهما والذي ينص على إدارتها لأعماله وأنها الوكيل الحصري لأي تعاقدات فنية خاصة به، لا زال ساريا إلى الآن بناء على الحكم القضائي الذي حصلت عليه موكلته، مضيفا أن المطرب يسعى لتوريط الشركات.

