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مطروح : مديريات الخدمات بالمحافظة فى حالة طوارئ بالعيد

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مطروح : مديريات الخدمات بالمحافظة فى حالة طوارئ بالعيد مطروح : مديريات الخدمات بالمحافظة فى حالة طوارئ بالعيد

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شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التزام جميع الجهات الخدمية بأهمية التواجد والتفاعل مع مشاكل المواطنين وسرعة حلها أول بأول خاصة مع الإقبال الكبير من المصطافين على مطروح والساحل الشمالى لقضاء إجارة عيد الأضحى.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتلقي بلاغ طوارئ والتوجه على الفور لمدينة العلمين لسرعة صلاح وصيانة كسر في أحد الخطوط الرئيسية
كما أعلنت الشركة عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود ٥٧٥ تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة.


كما استقبلت مستشفى الضبعة المركزى والعلمين مصابي عدد من الحوادث على طريق محور الضبعة والطريق الساحلى مرسي مطروح إسكندرية مع الدفع بسيارات الإسعاف المتواجدة على طول الساحل على الفور، بينما قام مركز ومدينة مرسى مطروح بدفع حملة إشغالات على كورنيش المدينة وإزالة إشغالات عدد من المحلات والكافتيريات والتحفظ على رخص ٣ محال. بينما استقبلت شركة الكهرباءعدد من البلاغات انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق والتجمعات والتى سارعت على الفور من خلال المهندسين والفنيين لاعمال الاصلاح والصيانة.

المصرى اليوم

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