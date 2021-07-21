رئيس بيلاروسيا: الأوروبيون يدفعوننا وروسيا والصين لحرب عالمية ثالثة

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن الدول الغربية فشلت في القيام بثورة ملونة في بلاده، محذرا من أن الاتهامات التي توجهها تلك الدول لمينسك بشأن أزمة الطائرة الأخيرة ومسألة تسهيل الهجرة غير الشرعية هي جزء من سلوك سيدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال لوكاشيتكو – وفق سكاي نيوز عربية- إن بلاده لم تجبر الطائرة التي كانت تقل الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش على الهبوط في مطار العاصمة مينسك، مشيرا إلى أن ذلك كان قرارا اتخذه قائد الطائرة دون تدخل من بيلاروسيا.

وذكر لوكاشينكو: «تلك المعلومات مزورة بشدة، فنحن لم نجبر أحدا على الهبوط في مينسك ولم نغير مسار الطائرة.. ما حصل كان قرار قائد الطائرة كما أفهم وأصحاب الطائرة.. نحن لم نتخذ قرارا بذلك وليس لدينا الحق في اتخاذ مثل هذا القرار وفقا لكافة الأحكام الدولية وقواعد الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية للطيران المدني. ما كنا نستطيع أن نقترحه هو إمكانية تقديمنا للمساعدة وهو ما قمنا به في تلك الظروف».

وبخصوص مسألة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، قال لوكاشينكو: «أطلب تقديم الحقائق قبل أي شيء آخر فوق الطاولة.. على أننا نسهل الهجرة غير الشرعية من دول ثالثة إلى ليتوانيا.. حتى الآن، لم يقدم لنا أحد ادلة على ذلك».

وأردف قائلا: «الأوروبيون باستهدافنا نحن وروسيا وحتى الصين بحرب هجينة، لا ينشؤون بؤرة للتوتر الشديد فحسب، بل يدفعون باتجاه حرب عالمية ثالثة، والجميع يتحدث عن ذلك، ليس الخبراء فقط، بل إن الناس البسطاء باتوا يفهمون ذلك».