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إتلاف 861 وجبة و923 عبوة سَلطات في المشاعر المقدسة

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فريق الإشراف على الإعاشة بإدارة المنشآت نفذ 274 جولة

إتلاف 861 وجبة و923 عبوة سَلطات في المشاعر المقدسة

نفذ فريق الإشراف على الإعاشة التابع للإدارة العامة للمنشآت التجارية 274 جولة بالمشاعر المقدسة.

وشملت الجولات 159 جولة بمشعر منى، و63 جولة بمشعر عرفات، و52 جولة بمشعر مزدلفة.

وقد تم الإشراف على أكثر من ثلاثة آلاف عامل، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على متعهدي الإعاشة بمخيمات الحجاج من قبل فريق الإعاشة بالمشاعر المقدسة.

وبحسب المعلومات؛ تمت مصادرة وإتلاف 861 وجبة و923 عبوة سلطات تخزين سيئة بدرجة حرارة تسببت في إتلافها، وتم توعية المتعهد ومعالجة الوضع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

كما تم سحب 166 عينة غذائية من وجبات الحجاج؛ لتحليلها بمختبر السلامة الغذائية والتأكد من سلامتها.

إتلاف 861 وجبة و923 عبوة سَلطات في المشاعر المقدسة

إتلاف 861 وجبة و923 عبوة سَلطات في المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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