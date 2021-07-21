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السعودية تنافس لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإنتاج الطائرات الثقيلة من دون طيار
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:55 مساءً
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:49 مساءً
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:48 مساءً
برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:48 مساءً
علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:48 مساءً
رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:40 مساءً
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:40 مساءً
تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:34 مساءً
الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:34 مساءً
الزمالك يستضيف بطولة التايكوندو للناشئين
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:33 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. طيار شاب يهبط بطائرته اضطراريا على جسر في ولاية أمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 21 يوليو 2021 04:45 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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