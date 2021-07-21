جنش يتعرض لحادث سيارة (صورة)

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تعرض محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير، عصر اليوم الأربعاء.

ونشر اللاعب عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» صورة لسيارته، وظهر عليها آثار الحادث، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله».

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مُغلقًا ببرج العرب، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة 3 أغسطس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة.