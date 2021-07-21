الكمبيوتر لغة العصر بثقافة البحر الأحمر

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في إطار إهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بمواكبة العصر والإهتمام بالتكنولوجيا، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة أبو رماد بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس محاضرة بعنوان «الكمبيوتر لغة العصر»، حاضرها صلاح محمود، موضحا أن الكمبيوتر لغة العصر، فهو ينجز كافة المهام التي تخص الإنسان في العمل وفي جميع أمور الحياة، وبعد الإتصال بالإنترنت أصبح اليوم من بين أساسيات الحياة التي لا غنى عنها، كما نظم قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «دور التكنولوجيا في حياتنا اليومية» ألقتها شروق محمد، مبينة أن التكنولوجيا أمر لا يمكن الإستغناء عنه في حياتنا اليومية، وإنجاز الأعمال والمهام التي أصبحت بشكل سريع وفي نفس الوقت دقيق جداً .

بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة أونلاين بعنوان «ثورة يوليو إرادة شعب» حاضرها وصفي تمير، الذي أوضح كيف تجلت تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدًا على إرادة هذا الشعب، كما قدم بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكي بعنوان «عامل نفسة من بنها» وهي ضمن سلسة ورش الحكي الأمثال حكاية التي تقدمها سميحة ابو الحمد حيث قامت بشرح المثل وتوضيح أصله وإلي ماذا يرمز ويدل في الحياة العامة، وأقام قصر ثقافة رأس غارب يومًا مفتوحًا للأطفال تضمن عرض سينما الأطفال وقراءة حرة وإكتشاف مواهب في الرسم، ثم ألعاب ترفيهية بحديقة القصر، كما استكمل بيت ثقافة القصير ورشة الرسم على أطباق الفخار وتم الرسم على الطبق بعد تلوينه بالفرشة وألوان المياه لرسم خروف العيد وعدد من مظاهر الاحتفال بالعيد.