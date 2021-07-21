الكمبيوتر لغة العصر بثقافة البحر الأحمر

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في إطار إهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بمواكبة العصر والإهتمام بالتكنولوجيا، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة أبو رماد بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس محاضرة بعنوان «الكمبيوتر لغة العصر»، حاضرها صلاح محمود، موضحا أن الكمبيوتر لغة العصر، فهو ينجز كافة المهام التي تخص الإنسان في العمل وفي جميع أمور الحياة، وبعد الإتصال بالإنترنت أصبح اليوم من بين أساسيات الحياة التي لا غنى عنها، كما نظم قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «دور التكنولوجيا في حياتنا اليومية» ألقتها شروق محمد، مبينة أن التكنولوجيا أمر لا يمكن الإستغناء عنه في حياتنا اليومية، وإنجاز الأعمال والمهام التي أصبحت بشكل سريع وفي نفس الوقت دقيق جداً .
بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة أونلاين بعنوان «ثورة يوليو إرادة شعب» حاضرها وصفي تمير، الذي أوضح كيف تجلت تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدًا على إرادة هذا الشعب، كما قدم بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكي بعنوان «عامل نفسة من بنها» وهي ضمن سلسة ورش الحكي الأمثال حكاية التي تقدمها سميحة ابو الحمد حيث قامت بشرح المثل وتوضيح أصله وإلي ماذا يرمز ويدل في الحياة العامة، وأقام قصر ثقافة رأس غارب يومًا مفتوحًا للأطفال تضمن عرض سينما الأطفال وقراءة حرة وإكتشاف مواهب في الرسم، ثم ألعاب ترفيهية بحديقة القصر، كما استكمل بيت ثقافة القصير ورشة الرسم على أطباق الفخار وتم الرسم على الطبق بعد تلوينه بالفرشة وألوان المياه لرسم خروف العيد وعدد من مظاهر الاحتفال بالعيد.