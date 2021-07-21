محاضرات متنوعة في ثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «ما هو تعريف الإرهاب»، تحدث على حسان عن مفهوم الإرهاب لغة واصطلاحا، وأثر الإرهاب على مكونات المجتمع، وطرق محاربته داخليا وخارجيا، كما ناقشت مكتبة النمسا الثقافية كتاب «الأيام» تأليف طه حسين تناول أحمد زكى مولده ونشأته ووفاته، بينما ناقشت مكتبة الكيمان الثقافية قصة «سيدنا نوح عليه السلام» تأليف محمد أحمد برانق، وأوضح محمد زين أن سيدنا نوح عليه السلام كان أول رسول مرسل إلى قومه في الأرض، دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وكيف هلك أهل نوح بالطوفان إلا من آمن وركب معه السفينة.

عقد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقدم قصيدة بعنوان «مساكين»، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم علم مصر نفذتها شيماء مرجان، بينما قدم ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان «الأخلاق الحميدة» وتحدث أبو الحجاج إبراهيم عن أخلاق الرسول والأخلاق في الإسلام، وأنها من القيم والمبادئ التي تنظم السلوك الإنساني، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان «أيام عن تاريخ مصر» تحدث محمد الصادق عن موقع مصر الجغرافي، وحضارة مصر ونهر النيل، ودور مينا في توحيد القطرين.

نظمت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة عن شخصية الشيخ «محمد متولي الشعراوي» تناول الطيب على مولده ونشأته، ورحلته في تفسير القرآن الكريم، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «أترك الأحزان»، بينما أقام قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان «المساواة بين المرأة والرجل» تحدث على صديق عن أن لكل من المرأة والرجل عطاء من الله يخصه به، وأن الإسلام دين العدل، إلى جانب تنظيم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «ثورة ٢٣يوليو التي غيرت مجرى التاريخ» تناول سيد صدقي أسباب ثورة يوليو ودور الضباط الأحرار فيها ومبادئها التي قامت عليها.