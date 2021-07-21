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دعوات ودموع.. "سبق" ترصد رمي الجمرات في أول أيام التشريق

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وسط أجواء إيمانية والتزام بالإجراءات الاحترازية

دعوات ودموع..

تصوير: عامر حسين


وثقت عدسة "سبق" اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية وفي أجواء إيمانية.

واختلطت دعوات الحجيج مع الدموع شاكرين الله على أن اختصهم ويسر لهم حج هذا العام 1442هـ، بالرغم مما يمر به العالم من جائحة كورونا، معبرين عن شكرهم وعظيم امتنانهم على التنظيم المبهر الذي يرونه منذ قدومهم للأراضي المقدسة.
ويشهد جسر الجمرات تنظيماً عالياً من جميع القطاعات المشارِكة في حج هذا العالم، خدمة لضيوف الرحمن.

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

دعوات ودموع..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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