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مصيف بلطيم كامل العدد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

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شهد مصيف بلطيم، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ،توافد المواطنين على من قرى ومدن المحافظة، ومن عدد من محافظات الجمهورية لقضاء إجازة العيد وبعد انتهائهم من نحر أضاحيهم وتوزيعها، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم ،بتوفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

مصيف بلطيم

وأكد العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير مل احتياجات المعدين والمصطافين بأسعار مناسبة للجميع مشيراً إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه.

مصيف بلطيم

وأضاف عبدالقوي، أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها، مؤكداً أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ 24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

مصيف بلطيم

المصرى اليوم

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