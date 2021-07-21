★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أنهى منتخب مصر الاولمبي تدريباته لأولى مباريات الفريق في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمام اسبانيا. بدأ منتخب مصر الاولمبي التدريبات بتسخين بسيط سبقه محاضرة فنية للجهاز الفني مع اللاعبين شاهد لاعبو منتخب مصر الاولمبي مباراة اسبانيا واليابان الودية لدراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب الاسباني .

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة على شبكة جوجول على بث مباشر لمباراة منتخب مصر الاولمبى واسبانيا في اولمبياد طوكيو منها: (مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيوموعد مباريات منتخب مصر الاولمبي في طوكيو، مباراة منتخب مصر الاولمبي بث مباشر، مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم بث مباشر، مشاهدة مباراة منتخب مصر الاوليمبي بث مباشر، مباراة المنتخب الاولمبي المصري اليوم بث مباشر، مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي اليوم بث مباشر، مشاهده مباراه منتخب مصر الاولمبي الان، مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبي اليوم).

وبعد نهاية محاضرة الفيديو تناول اللاعبون الغداء قبل التوجه إلى الملعب وشارك في المران جميع عناصر منتخب مصر. المنتخب الاولمبي واضل التدريبات التى غلب عليها روح الحماسة الشديدة بين اللاعبين وهو ما أسعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي. وأكد شوقي غريب للاعبين على أهية المباراة الأولى وأن الدفعة الأولى لمنتخب مصر فى البطولة ستساعد على تحقيق مفاجأة تسعد الجماهير المصرية .

وأعلنت شبكة بين سبورت القطرية إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا عبر قناتها المفتوحة ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، زيقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا.

وتبدأ فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

يلعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى بمواجهة إسبانيا يوم الخميس 22 يوليو في الساعة 9 ونصف صباحا ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

مصر ضد إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً، مصر ضد الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً ، مصر ضد أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021