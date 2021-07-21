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نصائح عند الطهي والمخالطة في أيام العيد .. وزارة الصحة تحذر من كورونا

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نصائح عند الطهي والمخالطة في أيام العيد .. وزارة الصحة تحذر من كورونا نصائح عند الطهي والمخالطة في أيام العيد .. وزارة الصحة تحذر من كورونا

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حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من الإصابة بفيروس «كورونا» خلال أيام عيد الأضحى، لذا نصحت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

إذ أشارت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع «فيسبوك»، منذ قليل، إلى أنه لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي طوال الوقت، وتحديدًا في أوقات توزيع الأشخاص على بعضهم لحوم الأضحية.

وتابعت: «خليك دايما لابس الكمامة وماتسلمش على حد واكتفي بالسلام من بعيد عشان تحمي نفسك وتحميهم.. أول ما توصل البيت اغسل إيدك كويس بالماء والصابون».

واستكملت: «احرص دائما على أن تأكل أكلا صحيا ومفيدا للجسم.. وقلل من الكربوهيدرات ولا تكثر من اللحوم الحمراء والكبد، ويفضل أن تأكل اللحوم مشوية أو مسلوقة».

في المقابل، قدمت الوزارة نصائح غذائية لتنفيذها أثناء أيام العيد لتقوية الجسم، وفي مقدمتها: «يفضل طهي الطعام مشويا أو مسلوقا.. قلل من شرب القهوة والمنبهات وابتعد عن الأطعمة المملحة والمخللات».

واستطردت: «قلل من تناولك المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.. اهتم بتناول السلطة والخضراوات والفواكه في كل وجبة.. احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا.. قلل من الأطعمة التي تحتوي على والنشويات والكربوهيدرات».

وأخيرًا: «أشرب 8 أكواب من على مدار اليوم لتساعدك في عملية الهضم».

المصرى اليوم