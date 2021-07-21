قنا : استمرار العمل بالمرافق الحيوية خلال عطلة عيد الأضحى لليوم الثاني

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استمرار العمل بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها بشكل فورى وسريع.

أضاف «الداودى» أن مرفق مياة الشرب والصرف الصحي يعمل بكامل طاقته طوال عطلة العيد، مطالبًا المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه في مثل هذه المناسبات، وإدارة استخدامها بشكل جيد، وعدم إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى، والتي يزداد فيها نسب استهلاك المياه لمستويات عالية، مشيرا إلى عدم وجود أي أعطال مؤثرة بالشبكات.

وأكد انتظام واستمرار العمل في المنشآت التموينية، وتوفير كافة السلع التمونية والتي يأتي في مقدمتها اللحوم بجميع أنواعها وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق لضمان التأكد من توافر كافة السلع الأساسية والخضروات والفواكه، والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها، فضلا عن متابعة مديرية التموين بقنا المستمرة في شن حملاتها بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.