أخبار عاجلة

رئيس "السوق المالية": نكافح طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية -
وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره الجزائري -
تفاصيل تعرض المطربة سمر لحادث مروع على طريق الساحل -
الأشعة تحسم مصير كريم العراقي في المصري -
الزمالك يستضيف بطولة التايكوندو للناشئين -
انطلاق فترة الإعداد لفرق الناشئين بالزمالك -
مرتبط سلة الزمالك يواصل الاستعداد للموسم الجديد -
مسحة طبية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز -
مرتبط يد الزمالك 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد -
في بيان ناري..عبد الرحمن مجدي يرد على إيقافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

مستوطنون إسرائيليون يشتبكون مع شرطة الاحتلال في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

Print
مستوطنون إسرائيليون يشتبكون مع شرطة الاحتلال في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية مستوطنون إسرائيليون يشتبكون مع شرطة الاحتلال في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصان بجروح طفيفة في اشتباك بين شرطة الحدود الإسرائيلية مع مستوطنين من «شبان التلال» بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة «إنها كانت تحاول منع العديد من الشبان الذهاب إلى قمة تل بالقرب من بؤرة كومي أوري الاستيطانية، والتي تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة بعد عدة اشتباكات عنيفة في الموقع».

وقال شرطيون إن «أحد الشبان بدأ بمهاجمتهم لإجبارهم على إبعاده بالقوة، ثم قام عدد من الشبان الآخرين بتطويق عناصر الشرطة مما دفع أحد عناصر الشرطة إلى إلقاء قنبلة صوتية».

وتابعت الشرطة أن «الشرطي شعر بتهديد على حياته، لكن مستوطنين قالوا إن الحادث بدأ عندما ألقى الشرطيون أحد الشبان أرضا وضغطوا ببندقية على صدره، مشيرين إلى أن اثنين على الأقل من الشبان احتاجا إلى علاج طبي».

كانت كومي أوري، وهي واحدة من عدد من البؤر الاستيطانية خارج مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية، مسرحا لاشتباكات متكررة بين الشرطة والمستوطنين.

وأقيمت المنطقة العسكرية المغلقة في كومي أوري قبل عامين في أعقاب سلسلة من الاعتداءات العنيفة على الفلسطينيين وقوات الأمن، نفذها عدد من المستوطنين الشباب من المنطقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010»

«المركزي»: «العملة كانت من أسباب حصول مصر على (صفر) في تنظيم كأس العالم 2010»

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ الرئيس التونسي بأهمية استمرار عمل البرلمان لتونس وللمنطقة

برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا (فيديو)

برومو فيلم موسى يحقق 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه رسميا (فيديو)

علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون

علي ماهر يُعلن قائمة المصري لمعسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة المقاولون