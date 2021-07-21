مركز "العنف الأسري" يتجاوب مع امرأة حامل تشكو سوء المعاملة

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زوجها عنّفها وطردها.. وأهلها يضغطون عليها حتى تعود إليه مجددًا

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدة لإحدى المواطنات، مطالباً إياها بالتواصل معه لخدمتها.

وقالت صاحبة الحساب: ‏"أنا حامل، وزوجي سيئ جداً، عنفني وطردني، وأنا عند أهلي الآن، ومعاملتهم لي أسوأ من زوجي، كله عشان أرجع لزوجي، فيه جهة تقدر تحميني منهم؟ لأنني خائفة على نفسي، وأفكر في أن أهرب، عشان أحمي نفسي".

وردّ مركز تلقي بلاغات العنف الأسري على الشكوى بالقول: "أختي الكريمة نفيدك بأننا موجودون لخدمتك، ونأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".