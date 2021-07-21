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تعرف على القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

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تعرف على القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول تعرف على القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

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أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول قائمتها القصيرة فى دورتها الثانية 2021، والتي جاءت على النحو التالي بالترتيب الأبجدي:


أكمل الصاوي عن رواية (ر ف ع ت)
أيمن القاضي عن رواية (مولتينج)
حارص عمار عن رواية (كرامات الشيخ علي)
رحمة ضياء عن رواية (النقشبندي)
نادية رشاد عن رواية (مسك الليل)


ومن المنتظر أن تعلن لجنة تحكيم الدورة الثانية عن الرواية الفائزة فى ذكرى رحيل الروائي الكبير خيري شلبي فى التاسع من سبتمبر المقبل، حيث ستقوم «دار الشروق» بطبع الرواية الفائزة.


وتحمل الجائزة فى دورتها الثانية العديد من التطورات، أولها عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز، وثانيها كان إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا فى نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.


وبلغ عدد الأعمال التي استوفت شروط المسابقة 57 رواية تنافست على دخول القائمة القصيرة للجائزة التي تحمل اسم الروائي المصري الكبير خيري شلبي.
وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق نشر عمل روائي له من قبل، وألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.


خيرى شلبى، كاتب وأديب مصرى، من مواليد 31 يناير عام 1983، عرف بكاتب المهمشين، خلال مسيرته الأدبية الثرية العديد من الروايات والقصص القصيرة وكتب النقد، وصلت إلى 70 كتابا، نذكر منها: «زهرة الخشخاش، صحراء المماليك، صهاريج اللؤلؤ، عدل المسامير، إسطاسية، أغنية للقمر الغائب، الأوباش، السنيورة»، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات منها: حاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب 2005، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام 1980- 1981، حاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1980 – 1981، حاصل على جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية وكالة عطية، ورحل عن عالمنا فى فجر يوم 9 سبتمبر 2011 عن عمر يناهز 73 عاماً.

المصرى اليوم

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