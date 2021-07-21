سلاحف عمرها مئات السنين???????? وفرس النهر????????.. أطفال وأسر يحتفلون بثانى أيام العيد

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الشباب يواصل استعداداته لمواجهة "الفيحاء" وديًا .. غدًا
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:39 مساءً
ثقافة ورياضة وموسيقى.. محافظ كفر الشيخ يكرم عددًا من المدارس المتقدمة في الأنشطة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:33 مساءً
حمادة أنور: أخشى على الزمالك من فترة التوقف
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:33 مساءً
حمادة أنور: الأهلي يعاني الارهاق.. واللاعبون الاحتياطيين ليسوا بمستوى الأساسيين
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:32 مساءً
الولايات المتحدة: سلالة «دلتا» تمثل 93% من جميع الإصابات
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:32 مساءً
الإسماعيلي يخطف تعادلاً مثيراً من بيراميدز في الدوري المصري
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:32 مساءً
نصر الله: هناك من يسعى لجر لبنان إلى حرب أهلية
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:26 مساءً
فيديو .. ابو قديس للأهالي : سنجري فحوصات عشوائية للطلاب ولا عودة عن قرار التعليم الوجاهي
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:26 مساءً
الأول من نوعه بالسعودية والمنطقة.. "فنتك" تعلن نتائج المسح الوطني للتقنية المالية
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:24 مساءً
محافظ الزلفي يتفقد مركز الشرطة ويفتتح المرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 09:10 مساءً
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سلاحف عمرها مئات السنين???????? وفرس النهر????????.. أطفال وأسر يحتفلون بثانى أيام العيد
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 21 يوليو 2021 03:52 مساءً
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