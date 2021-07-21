19 مجزرا يستقبلون الأضاحي في كفرالشيخ

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استقبل 19 مجزراً بالمدن ونقاط الذبح بعدد من القرى، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 900 رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهري على الماشية بأنواعها «أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل»، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أي أمراض تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً، وستستمر عملية ذبح الأضاحي حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك مجاناً.

أكد الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة جيدة ل 19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي ،ومن خلال الكشف الظاهري على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم ،ولم يتم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة منة محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

وقال الدكتور علاء قال الدكتور علاء البنا ،مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،والدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها ،وخلوها من العيوب ،إضاقة للشروط الشرعية للأضحية.

وأضاف الدكتور حاتم عبدالفتاح الشافعي ،مدير الإدارة البيطرية بكفر الشيخ، يتميز مجزر كفر الشيخ، بوجود عدد من العنابر ويقدم 5 خدمات متعددة للمواطنين مجانا بالأقسام الخمسة، مع توفير سيارات لنقل الأضاحي مجهزة لحفظ اللحوم، إضافة توفير المياه من خلال أحواض تضخ بها المياه دون وجود خزانات، وتتم عملية الذبح والكشف البيطري مجاناً.

وأكد الدكتور اسامه عوض، مدير المجازر، نحرص كل الحرص بالمجازر على النظافة والتعقيم والتطهير الدوري، ويرد للمجزر العديد من أبناء المحافظات المجاورة، نظرا لنظافة المجزر، ويتم إجراء الكشف الظاهري على الأضحية والماشية.

وأضاف الدكتور عبده حسين الخطيب، مدير مجزر كفر الشيخ، يتم ذبح الأضاحي ،والكشف البيطري بعد الذبح لضمان سلامة كل أجزاء الأضحية، وفي حالة عدم صلاحيتها تتم عملية الإعدام، ويتم تعويض صاحبها.