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برلمانية تحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال إجازات عيد الأضحى

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برلمانية تحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال إجازات عيد الأضحى برلمانية تحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال إجازات عيد الأضحى

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أكدت دكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة الفيوم، على أهمية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة بالفيوم، لا سيما في احتفالات أبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك، موضحة أن فترة الأعياد والمناسبات تزداد بها أعداد الإصابات على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة وتراجع نسبة الإصابات بشكل كبير مقارنة بالسابق.

قالت النائبة: مع دخول الأعياد تتزايد فرص التزاور بين المواطنين، وكذلك الخروجات والفسح والتنزه في الأماكن العامة مما قد يكون سببا في زيادة أعداد المصابين، وأشارت النائبة عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه على الرغم من تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلا أن الخطر ما زال قائما، قائلة: وعلينا توخي الحذر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن انخفاض الأعداد أمر جيد، إلا أنه لا يدفعنا للتراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وكذلك استخدام المواد المطهرة، منعا لحدوث ارتداد في أعداد المصابين.

المصرى اليوم

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