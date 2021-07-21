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"أراسكو" تعايد الجنود في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

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"أراسكو" تعايد الجنود في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية "أراسكو" تعايد الجنود في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
ضمن مبادراتها ورسالتها الهادفة إلى خدمة الوطن والمجتمع

قامت شركة أراسكو برعاية حفل معايدة الجنود والمرضى المنومين والكوادر الطبية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض، ضمن مبادرة #عيدنا_عرفان خلال عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٢ هجرية.

وقدمت "أراسكو" التهاني والتبريكات للجنود والمرضى بمناسبة حلول العيد، كما تم توزيع الهدايا وباقات الورود وبطاقات المعايدة، مع التمنيات لهم بالشفاء العاجل.

تأتي هذه المبادرة في الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" امتدادًا لرسالتها في خدمة الوطن والمجتمع منذ تأسيسها عام ١٩٨٣م، وكإحدى مبادراتها الأساسية في المسؤولية الاجتماعية تجاه دور الجنود وتضحياتهم العظيمة تجاه الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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