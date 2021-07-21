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30 ألف ريال لدعم مشروع "اليتيم" بـ"خيرية الأفلاج"

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30 ألف ريال لدعم مشروع "اليتيم" بـ"خيرية الأفلاج" 30 ألف ريال لدعم مشروع "اليتيم" بـ"خيرية الأفلاج"
عبر مشروع الشيخ إبراهيم آل رشود للرعاية الشاملة

30 ألف ريال لدعم مشروع

تلقت جمعية الأفلاج الخيرية دعمًا ماليًّا قدره 30 ألف ريال من أبناء الشيخ "إبراهيم آل رشود"؛ دعمًا لمشروع والدهم الذي تقوم عليه الجمعية لرعاية الأيتام.

يذكر أن مشروع الشيخ إبراهيم آل رشود يهتم بتوفير الرعاية الشاملة لليتيم من خلال دعمه ماديًّا ومعنويًّا حتى يكون منسجمًا مع أسرته والمجتمع، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 21 يتيمًا.

وقالت "خيرية الأفلاج" في تغريدة لها: نتقدم بالشكر والتقدير لأبناء الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود على تبرعهم بمبلغ "30.000" ريال لمشروع الشيخ إبراهيم بن عمر آل رشود "رحمه الله" لرعاية الأيتام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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