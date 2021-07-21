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"القصبي" يدشن المركز الإعلامي لـ"واس" بمقر جامعة أم القرى

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"القصبي" يدشن المركز الإعلامي لـ"واس" بمقر جامعة أم القرى "القصبي" يدشن المركز الإعلامي لـ"واس" بمقر جامعة أم القرى
الذي تم إنشاؤه لتعزيز التغطية لموسم حج هذا العام

دشن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مقر المركز الإعلامي لوكالة الأنباء بالجامعة، الذي تم إنشاؤه لتعزيز التغطية لموسم حج هذا العام وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وكالة الأنباء السعودية وجامعة أم القرى.

واطلع خلال الجولة التي قام بها على المركز على سير العمل، وما يشتمل عليه من تقنيات حديثة في المجال الإعلامي، ومنصة الإعلام الرقمي الجديد وحسابات مواقع التواصل باللغات المتعددة، حيث يعمل فريق الوكالة على إنتاج المواد الإعلامية، من أخبار وتقارير وقصص ميدانية في مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل الإعلامي معززة بالوسائط الداعمة.

كما اطلع الدكتور "القصبي" على العرض الذي قدمه مدير عام الأخبار، رئيس بعثة "واس" في موسم الحج محمد المزيد، الذي تضمن إحصائيات عن المحتوى الإخباري الذي تم بثه عن موسم الحج والجهود والخدمات التي قدمتها الجهات المعنية بالحج، وتضمين ذلك عبر الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما تقدمه "واس" من خدمات لوسائل الإعلام المحلية والشركاء الإعلاميين في الدول الإسلامية والعالمية.

والتقى الدكتور "القصبي" في ختام جولته مع فريق عمل "واس" بالمركز، مثمناً جهودهم في التغطيات الاستباقية والميدانية في موسم الحج.

ونوه "القصبي" بالإنجازات التي حققتها جامعة أم القرى وتعاونها الدائم مع منظومة الإعلام في جميع المجالات خاصة ما يهم الحج والعمرة ومنها معهد البحوث والدراسات الاستشارية ومعهد أبحاث الحج التابع للجامعة، داعياً إلى بذل الجهود لإيصال رسالة المملكة إلى العالم وبلغات مختلفة.

وأعرب "القصبي" عن شكره رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب وعمداء وعميدات الكليات و منسوبي إدارة الجامعة لمبادرتهم لإنشاء المركز الإعلامي بالجامعة لدعم أعمال وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه، أعرب وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال الدكتور علي الشاعري عن شكره وتقديره لوزير الإعلام المكلف على زيارته للجامعة، مؤكداً أن تدشين المركز خطوة لتعزيز التعاون مع الوكالة وبقية قطاعات المنظومة الإعلامية، والتكامل بين الجامعة و"واس" وتقوية برامج الخدمة المجتمعية التي تنفذها الجامعة.


رافق وزير الإعلام خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، ومستشار وزير الإعلام فهيم الحامد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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